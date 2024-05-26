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Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге

Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге.
Другие страны
26 мая 2024 г. 12:41
Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге

Аэропорт Новой Каледонии закроют до 2 июня из-за протестов на архипелаге.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного аэропорта Ла-Тонтута близ Нумеа, столицы Новой Каледонии.

Новая Каледония, где продолжаются акции протеста из-за спорного закона о расширении избирательных списков, не возобновит прием и отправку коммерческих рейсов по меньшей мере до 2 июня.

"Аэропорт закрыт до воскресенья, 2 июня", - отмечается в тексте. Для уточнения информации по отмененным рейсам пассажирам предлагается обращаться напрямую в авиакомпании.

По данным авиаперевозчика Air Caledonie, которые приводит телеканал Nouvelle Caledonie La 1ere, из-за закрытия аэропорта было отменено 108 рейсов, это затронуло 12 тыс. пассажиров. В то же время эвакуация французских, австралийских и новозеландских туристов спецрейсами с архипелага продолжается.

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