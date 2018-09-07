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    Аэропорт на севере Японии восстановил работу после землетрясения

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Главный аэропорт префектуры Хоккайдо Син-Титосэ в пятницу восстановил работу. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило общественное телевидение NHK.

    Аэропорт возобновил свою работу как на прием, так и на отправку рейсов.

    Работа аэропорта была полностью остановлена после землетрясения магнитудой 6,7, которое в ночь со среды на четверг произошло в префектуре Хоккайдо. Удар стихии нанес небольшой ущерб зданиям терминалов аэропорта, взлетно-посадочные полосы не пострадали.

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