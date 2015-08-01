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    Аэропорт Лондона разработал меню для грустных пассажиров

    Блюда будут подаваться в восьми ресторанах аэропорта и будут отмечены в меню смайликом

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Лондонский аэропорт Гэтвик вместе с диетологами разработал для своих пассажиров меню из блюд, которые поднимают уровень серотонина - гормона счастья.

    Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

    Блюда будут подаваться в восьми ресторанах аэропорта и будут отмечены в меню смайликом.

    Как отмечает диетолог Джо Трэверс, люди часто не понимают, какое огромное влияние имеет то, что они едят, на их настроение.

    "Счастье-это комплексная вещь. Но есть определенные продукты, которые помогут "счастливым" химическим веществам активизироваться в вашем мозгу", - отметила она.

    Как сообщает издание, к блюдам, которые будут активизировать гормон счастья у пассажиров, входят лосось, тунец, бананы, овсяная крупа, цитрусовые овощи, шпинат, семена кунжута, нут и соя.

    Из напитков пассажирам будут предлагать зеленый чай.

    Попробовать "счастливые блюда" можно будет в течение августа.

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