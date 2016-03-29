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    Аэропорт Ларнаки возобновил работу после инцидента с захватом самолета

    Начата регистрация пассажиров и багажа

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Первые авиакомпании начали регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту Кипра в городе Ларнака, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По последним данным, уже открыта регистрация на рейс в Афины.

    Пассажирский самолет А320 авиакомпании EgyptAir, направлявшийся из Александрии в Каир, был захвачен сегодня утром, после чего он приземлился в аэропорту кипрского города Ларнака. В министерстве иностранных дел Республики Кипр сообщили, что самолет захватил египтянин Сейф ад-Дин Мустафа. Изначально сообщалось, что у него может быть бомба, но эта информация не подтвердилась.

    Во второй половине дня все заложники были освобождены, а захватчик воздушного судна задержан.

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