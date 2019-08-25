Аэропорт Куала-Лумпура после сбоя систем управления возобновил работу в штатном режиме

Крупнейший в Малайзии столичный международный аэропорт в воскресенье возобновил работу в штатном режиме после произошедшего несколько дней назад сбоя в электронных системах управления.

Как передаёт Report, oб этом говорится в распространенном заявлении компании - оператора аэропорта Куала-Лумпура.

"Все системы, в том числе регистрации пассажиров и багажа, общедоступный интернет и прочее, работают в штатном режиме", - указывается в сообщении. При этом причины случившегося пока не раскрываются. Тем не менее представители аэропорта подчеркнули, что сбой в системах не был вызван хакерскими атаками.