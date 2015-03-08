Аэропорт Катманду открылся после аварии самолета

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/Главный международный аэропорт Непала в Катманду возобновил работу спустя четыре дня после аварии самолета на взлетно-посадочной полосе, из-за чего из Катманду не могли вылететь более 20 тыс. туристов.

"Самолет был убран, и аэропорт открылся для международных рейсов. Пассажиры могут связаться со своими авиакомпаниями и проверить намеченные рейсы", — цитирует агентство Франс Пресс заявление генерального менеджера аэропорта Бирендра Прасада Шрешта (Birendra Prasad Shrestha).

Во время посадки в аэропорту Катманду в среду самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры самолета были эвакуированы с места происшествия. По разным данным, на борту находились от 224 до 248 пассажиров, четверо из них получили ранения, в том числе россиянка. Причины инцидента выясняются.

ВВС Индии направили в Катманду команду спасателей, чтобы оказать помощь в эвакуации самолета, парализовавшего работу аэропорта, передает Report со ссылкой на РИА Новости.