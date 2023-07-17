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Аэропорт Катании из-за пожара закрыли до 19 июля

Аэропорт Катании из-за пожара закрыли до 19 июля Вся деятельность аэропорта города Катания (остров Сицилия) приостановлена до 19 июля из-за пожара, произошедшего там минувшей ночью.
Другие страны
17 июля 2023 г. 10:06
Аэропорт Катании из-за пожара закрыли до 19 июля

Вся деятельность аэропорта города Катания (остров Сицилия) приостановлена до 19 июля из-за пожара, произошедшего там минувшей ночью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник канал RAI News 24.

Все находившиеся в здании аэропорта были эвакуированы.

Очаг возгорания возник на нижнем этаже, пламя быстро перекинулось на терминал. Пожарные быстро справились с пожаром, но здание оказалось сильно задымлено. Управляющая компания объявила, что все рейсы на вылет и прилет отменены до 14 часов среды, 19 июля.

Несколько лет назад крупный пожар произошел в международном терминале римского аэропорта Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Тогда его работа была затруднена на протяжении нескольких месяцев, понадобился большой ремонт и была проведена обширная реконструкция.

Аэропорт в Катании - главный в Сицилии, принимающий десятки рейсов в день.

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Версия на английском языке Catania airport closed until July 19 due to fire

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