Аэропорт Кабула возобновил работу

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

"Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими", - сказал американский чиновник высокого ранга.

По его словам, за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.