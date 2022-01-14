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Аэропорт Гонконга запретит транзит пассажиров из 150 стран и регионов

Аэропорт Гонконга запретит транзит пассажиров из 150 стран и регионов Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов.
Другие страны
14 января 2022 г. 11:01
Аэропорт Гонконга запретит транзит пассажиров из 150 стран и регионов

Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В целях контроля за распространением высококонтагиозного штамма COVID-19 "омикрон" с 16 января по 15 февраля 2022 года пассажирские перевозки и транзит через международный аэропорт Гонконга для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A, будут приостановлены", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

В настоящее время в "группу А" входят более 150 стран и регионов, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Японию, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию.

В начале января глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что Гонконг находится "на грани новой вспышки заболеваемости СOVID-19". С начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.

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Версия на азербайджанском языке Honkonq hava limanı 150 ölkədən olan sərnişinlərin tranzitinə qadağa qoyub
Версия на английском языке Hong Kong Airport to ban transit of passengers from 150 countries and regions

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