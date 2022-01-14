Аэропорт Гонконга запретит транзит пассажиров из 150 стран и регионов

Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов.

Международный аэропорт Гонконга с 16 января на месяц приостанавливает транзит авиапассажиров, прибывающих из мест с высоким риском заболеваемости СOVID-19, в общей сложности из 150 стран и регионов.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В целях контроля за распространением высококонтагиозного штамма COVID-19 "омикрон" с 16 января по 15 февраля 2022 года пассажирские перевозки и транзит через международный аэропорт Гонконга для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A, будут приостановлены", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

В настоящее время в "группу А" входят более 150 стран и регионов, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Японию, Индию, Украину, Казахстан, Белоруссию.

В начале января глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе пресс-конференции заявила, что Гонконг находится "на грани новой вспышки заболеваемости СOVID-19". С начала пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.