Аэропорт Гоа привели в состояние боевой готовности из-за сообщения о бомбе

Силы безопасности международного аэропорта Даболим в штате Гоа приведены в состояние боевой готовности после угрозы о взрыве бомбы, поступившей в адрес администрации аэропорта.

Силы безопасности международного аэропорта Даболим в штате Гоа приведены в состояние боевой готовности после угрозы о взрыве бомбы, поступившей в адрес администрации аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор аэропорта Дханамджая Рао.

"Мы получили электронное письмо с угрозой о взрыве бомбы. Мы предупредили наши службы безопасности и авиакомпании. Принимаются необходимые меры в связи с поступившей угрозой", - приводит его слова агентство ANI.

По словам Рао, ЧП не затронуло расписание авиарейсов. "На данный момент паники нет. Полеты выполняются в обычном режиме. Мы проводим дополнительную проверку безопасности", - сказал он.

Старейший аэропорт Гоа Даболим расположен в городе Панаджи на юге Индии. Он является частью военной авиабазы "Ханса" ВМС Индии. Обслуживает рейсы как внутренних, так и международных авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота".