Аэропорт Дубая установил новый рекорд по обслуживанию пассажиров

Международный аэропорт Дубая - один из крупнейших транспортных хабов в мире - установил новый рекорд, обслужив 44,9 млн пассажиров за первые шесть месяцев 2024 года - на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Международный аэропорт Дубая - один из крупнейших транспортных хабов в мире - установил новый рекорд, обслужив 44,9 млн пассажиров за первые шесть месяцев 2024 года - на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании Dubai Airports, которая управляет аэропортами эмирата.

В первой половине 2024 года международный аэропорт Дубая принял больше всего пассажиров из Индии - 6,1 млн человек. За ней следуют Саудовская Аравия и Великобритания - 3,7 млн и 2,9 млн человек соответственно. Среди других стран, обеспечивших наибольший пассажиропоток, компания Dubai Airports упомянула Пакистан (2,3 млн), Соединенные Штаты (1,7 млн), Россию (1,3 млн) и Германию (1,3 млн).

Согласно пресс-релизу компании, за отчетный период аэропорт Дубая принял 216 тыс. рейсов - на 7,2% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. Самым загруженным месяцем, в течение которого услугами аэропорта воспользовались 7,9 млн пассажиров, стал январь.

По словам генерального директора Dubai Airports Пола Гриффитса, которые приводятся в пресс-релизе, в течение всего 2024 года международный аэропорт Дубая рассчитывает принять 91,8 млн человек. "У нас очень оптимистичный прогноз на оставшуюся часть года. Мы идем к новым рекордам и планируем принять 91,8 млн гостей в 2024 году", - заявил он.