Аэропорт Дубая признан самым загруженным в мире

Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) признан по итогам 2021 года самой загруженной воздушной гаванью мира.

Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) признан по итогам 2021 года самой загруженной воздушной гаванью мира.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такая тенденция сохраняется уже восьмой год подряд, несмотря на пандемию коронавируса.

В минувшем году пассажиропоток составил 29,1 млн человек, что значительно ниже показателей до пандемии и выше на три миллиона человек (12%) по сравнению с 2020 годом. Отмечается, что в связи с проведением в Дубае Всемирной выставки "Экспо-2020" эта воздушная гавань стала стыковочной точкой "для рекордного количества новых авиалиний".

Как отмечает администрация международного аэропорта, в минувшем году воздушное движение превысило ожидаемые масштабы на полмиллиона пассажиров. Власти надеются, что уже в следующем году пассажиропоток достигнет 57 млн человек и сможет полностью вернуться к уровню до пандемии к 2024 году. Так, в 2019 году через аэропорт Дубая прошли 86,4 млн пассажиров. Наибольшее число путешествующих через эту гавань - это граждане Индии (4,2 млн человек) и Пакистана (1,8 млн пассажиров).