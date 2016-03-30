Аэропорт Брюсселя не будет обслуживать рейсы днем в четверг

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Аэропорт Брюсселя не будет обслуживать рейсы как минимум и днем в четверг, 31 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в твиттере Brussels Airport.

Оценка продолжается, "и продлится как минимум до завтрашнего дня; полетов до этого времени не будет", говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что международный аэропорт Брюсселя останется закрытым в среду. Ранее бельгийские СМИ сообщали, что при положительном результате тестов аэропорт уже в среду может возобновить работу. Однако вместо пяти тысяч пассажиров в час, которых воздушная гавань могла принять до терактов, ее пропускная способность сократится до 800 пассажиров в час.