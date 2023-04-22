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Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех вылетов в понедельник из-за забастовки

Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех вылетов в понедельник из-за забастовки Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут. Руководство аэропорта уже проинформировало об этом своих партнеров, в том числе авиакомпании, компании наземного обслуживания и т.д.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 17:41
Аэропорт Берлина сообщил об отмене всех вылетов в понедельник из-за забастовки

Вылеты пассажирских рейсов из аэропорта Берлина в ближайший понедельник, 24 апреля, производиться не будут. Руководство аэропорта уже проинформировало об этом своих партнеров, в том числе авиакомпании, компании наземного обслуживания и т.д.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с объявленной предупредительной забастовкой сотрудников на пунктах контроля авиационной безопасности, вылеты пассажирских рейсов в понедельник невозможны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что профсоюз Verdi призвал к проведению предупредительной забастовки на пунктах контроля авиационной безопасности в течение всего дня 24 апреля.

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