Aэропорт Багдада подвергся атаке беспилотников

Международный аэропорт иракской столицы подвергся атаке беспилотников,

Международный аэропорт иракской столицы подвергся атаке беспилотников,

Как передает Report, об этом сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности.

Согласно заявлению, беспилотников было три, один из них сбит.

Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что военная база Victory, расположенная около международного аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Незадолго до этого ракетному обстрелу подверглась авиабаза "Балад" в иракской провинции Салах-эд-Дин, пострадавших нет.