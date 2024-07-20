"Аэроэкспресс" перестанет ходить в аэропорт Внуково

Компания "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт Внуково".

Компания "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт Внуково".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании, с 1 августа компания больше не будет обслуживать маршрут до аэропорта Внуково.

"Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании", - говорится в сообщении.

"Аэроэкспресс» был запущен во Внукрво в 2008 году и за 16 лет перевез более 30 млн пассажиров. Сейчас компания сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами.