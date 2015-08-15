​Адвокат: Сноуден не собирается покидать Россию

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден не собирается покидать Россию, сообщил в субботу адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в РФ, сообщает Report со ссылкой на "Русскую службу новостей".

"Он в России. С ним все в порядке", - заявил юрист.

Кучерена также дал отрицательный ответ на вопрос радиостанции о том, не собирается ли Сноуден в ближайшее время уехать из страны.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволит ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.