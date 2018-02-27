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    Адвокаты убившего 17 человек стрелка из Флориды потребовали заменить судью

    Они заявляют, что Элизабет Шеррер пристрастна в своих высказываниях

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Адвокаты 19-летнего Николаса Круза, расстрелявшего 17 человек в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, пытаются добиться замены судьи, разбирающей это дело.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Адвокаты утверждают, что судья Элизабет Шеррер выступает с высказываниями и выносит решения в пользу обвинения. В этой связи они заявляют, что Круз не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство и хотят замены судьи.

    Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек и 15 получили ранения, разыгралась 14 февраля после полудня.

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