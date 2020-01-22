​Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа раскритиковали сторону обвинения в деле об импичменте, указав на противоречия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“С чем мы имеем тут дело? Почему мы здесь? Мы здесь из-за телефонного звонка? Или мы здесь потому, что с момента, когда президент принес присягу, присутствовало желание сместить его с должности?" - заявил в среду в сенате один из адвокатов Джей Секулов.

Трансляцию слушаний по импичменту ведет телеканал Fox News.

По его словам, сначала демократы не смогли добиться никаких результатов с расследованием о якобы наличии сговора Трампа с Россией во время выборов, потом они переключились на украинскую тематику.

Он раскритиковал обвинителей за то, что те, по его словам, не провели процесс импичмента должным образом, в том числе не рассмотрев все юридические аспекты.

Секулов также раскритиковал обвинение за призывы не принимать во внимание то, что предшествовало началу процедуры импичменту. По его словам, защита в ближайшие дни по ходу слушаний представит все дело, как оно есть на самом деле.

"Сама идея игнорировать все, что происходило последние три года, это возмутительно", - отметил он.

Секулов обратил внимание, что в конце 2019 года демократы сначала старались успеть во что бы то ни стало завершить импичмент до Рождества, а когда это не удалось, 33 дня не могли просто передать статьи обвинения в сенат.