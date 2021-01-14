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Адвоката Трампа лишили почетной степени

Адвоката Трампа лишили почетной степени Миддлберийский колледж отозвал почетную степень, которую он присвоил адвокату президента Руди Джулиани в 2005 году
Другие страны
14 января 2021 г. 16:32
Адвоката Трампа лишили почетной степени
Руди Джулиани

Миддлберийский колледж либеральных искусств лишил почетной степени адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани после того, как юрист сделал заявление на митинге сторонников президента, закончившемся штурмом Капитолия. Как передает Report, об этом сообщило издание Newsweek.

"Миддлберийский колледж принял решение отозвать почетную степень, которую он присвоил адвокату президента Руди Джулиани в 2005 году, и проинформировал об этом офис господина Джулиани", — говорится в заявлении колледжа.

В своем выступлении адвокат призывал к "суду боем".

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

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Версия на английском языке Trump's lawyer loses honorary degree over Capitol riots

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