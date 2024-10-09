Адвоката Пашаева проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества

Следователи в рамках уголовного дела о мошенничестве проверяют бывшего адвоката Эльмана Пашаева на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Следователи в рамках уголовного дела о мошенничестве проверяют бывшего адвоката Эльмана Пашаева на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах РФ.

"Правоохранители проверяют обвиняемого Пашаева на причастность к совершению им других аналогичных преступлений. В уголовном деле могут появиться другие эпизоды мошенничества, следствие продолжается", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следствие допросило по делу экс-адвоката трех свидетелей. Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция вменяемой Пашаеву статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием.

Напомним, что Московский гарнизонный военный суд отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября.