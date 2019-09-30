Адвокат Трампа заявил, что обсуждал с Помпео свою встречу с помощником Зеленского

Адвокат президента США Рудольф Джулиани на прошлой неделе обсуждал с госсекретарем США Майклом Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком. Как передает Report, об этом Джулиани рассказал в интервью CBS.

Адвоката спросили, известны ли ему причины, по которым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение покинуть свой пост. “Я не знаю, почему Курт ушел в отставку”, - ответил Джулиани.

При этом он вновь напомнил, что Волкер имеет отношение к организации его встречи с Ермаком.

“Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента”, - сказал Джулиани. Однако на вопрос о том о том, получал ли он какие-либо указания непосредственно от Помпео, Джулиани ответил отрицательно.