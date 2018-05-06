Адвокат Трампа заявил, что не советовал бы ему встречаться со спецпрокурором Мюллером

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп хотел бы ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы, однако на данном этапе это нежелательно и опасно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала ABC бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани (с 1994 года по 2001 год), который в настоящее время входит в группу юристов, представляющих интересы хозяина Белого дома.

Адвокат назвал возможную беседу Трампа и Мюллера "ловушкой", подготовленной следователями. "Когда я начал заниматься этим делом, я желал, чтобы это произошло, но то, что они предпринимают, все больше убеждает меня не делать этого", - отметил Джулиани. "Мой клиент хочет свидетельствовать", - подчеркнул он, добавив, что "любой юрист в Америке полагает, что он [Трамп] будет глупцом, если согласится свидетельствовать".

Джулиани выразил обеспокоенность относительно того, что следователи могут прибегнуть к "сфабрикованным доказательствам", чтобы представить дело так, будто бы Трамп уличен во лжи. Вместе с тем, Джулиани не исключил, что президент США в конечном счете все же согласится встретиться со спецпрокурором. Возможно, по мнению юриста, и то, что Трамп откажется отвечать на вопросы Мюллера, сославшись на свое право не свидетельствовать против самого себя. Оно гарантировано Пятой поправкой к основному закону США.