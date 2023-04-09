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Адвокат Трампа сообщил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений

Адвокат Трампа сообщил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений Защита экс-президента США Дональда Трампа намерена добиваться снятия с него всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов до следующего судебного заседания, назначенного на декабрь 2023 года.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 19:13
Адвокат Трампа сообщил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений

Защита экс-президента США Дональда Трампа намерена добиваться снятия с него всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов до следующего судебного заседания, назначенного на декабрь 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил адвокат Трампа Джим Трасти в интервью телекомпании ABC.

"Есть законодательные основания для требования снятия обвинений. Я ожидаю, что будет несколько хорошо обоснованных ходатайств о снятии обвинений. Все дело основано на шатких законодательных основаниях, это, скорее, умственная гимнастика", - сказал он.

"Ходатайства о снятии обвинений будут приоритетом. Что касается ходатайств о смене места рассмотрения дела, то Манхэттен, где дело рассматривается сейчас, на прошлых выборах был на 87% за Байдена. Это твердыня либерализма и активизма, и это негативно влияет на процесс. Но посмотрим. Пока еще слишком рано об этом говорить", - добавил он.

Трасти отметил, что общественность увидит "очень много обоснованных ходатайств, вероятно, задолго до декабря, когда состоится следующее заседание".

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Версия на азербайджанском языке Trampın vəkili: "Keçmiş prezidentə qarşı ittihamları aradan qaldırmağa çalışacağıq"

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