Адвокат: Пучдемон останется в Бельгии

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший глава правительства испанской Каталонии Карлес Пучдемон намерен остаться в Бельгии, несмотря на снятие испанским судом европейского ордера на его арест.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил бельгийскому изданию Echo адвокат Пучдемона Поль Бекарт.

"Пучдемон не уедет из Бельгии после снятия европейского ордера на арест. Был снят только один ордер из трех", - сказал адвокат. Как отмечает издание, продолжают действовать испанский и международный ордер на арест экс-лидера Каталонии.

Ранее Верховный суд Испании снял европейский ордер на арест Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии.