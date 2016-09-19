Адвокат Михаэля Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Адвокат немецкого гонщика Михаэля Шумахера Феликс Дамм заявил, что семикратный чемпион "Формулы-1", который получил тяжелую черепно-мозговую травму в конце 2013 года, все еще не может ходить самостоятельно.

Как cообщает Report со ссылкой на Би-би-си, такое заявление юрист сделал в связи с судебным иском против немецкого журнала Bunte.

В 2015 году издание со ссылкой на источники сообщило, что знаменитый спортсмен уже может ходить при поддержке ассистента, а также двигать рукой.

47-летний Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года. Он упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме, в июне 2014 года рекордсмен "Формулы-1" вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр.

С сентября 2014 года он продолжает лечение дома в Швейцарии. Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать быстрого выздоровления.