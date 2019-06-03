Адвокат: Ассанж готов приехать в Швецию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил его адвокат Пер Самуэлльссон.

По словам адвоката, Ассанжу нечего скрывать по этому делу.

"Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова", - сказал Самуэлльссон.

Он добавил, что возвращение Ассанжа в Швецию - это "очень большой вопрос", который необходимо решать шаг за шагом.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.