"Адмирал Кузнецов" готовит удар по Алеппо

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Самолеты российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в ближайшее время могут присоединиться к бомбардировкам позиций боевиков в окрестностях Алеппо.
Как передает Report, об этом заявили ряд СМИ со ссылкой на источники в Минобороне.
При этом удары могут наноситься не только корабельной авиацией, но и крылатыми ракетами «Калибр», сообщает «РИА Новости».
На данный момент официальные представители военного ведомства не подтвердили возможный удар по позициям исламистов.
News DepartmentАвтор новости
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