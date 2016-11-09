"Адмирал Кузнецов" готовит удар по Алеппо

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Самолеты российского авианосца «Адмирал Кузнецов» в ближайшее время могут присоединиться к бомбардировкам позиций боевиков в окрестностях Алеппо.

Как передает Report, об этом заявили ряд СМИ со ссылкой на источники в Минобороне.

При этом удары могут наноситься не только корабельной авиацией, но и крылатыми ракетами «Калибр», сообщает «РИА Новости».

На данный момент официальные представители военного ведомства не подтвердили возможный удар по позициям исламистов.