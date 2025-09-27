Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Администрация Трампа заморозит выделенные на иностранную помощь $4 млрд

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 05:45
    Администрация Трампа заморозит выделенные на иностранную помощь $4 млрд

    Верховный суд разрешил администрации президента США Дональда Трампа заморозить выделенные Конгрессом на иностранную помощь средства в размере $4 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Админиговорится в документе о решении судьи Верховного суда США Елены Каган.

    "Решение об отсрочке, принятое большинством голосов сегодня, приостанавливает действие этого судебного приказа [о предоставлении иностранной помощи]. В результате средства не будут доставлены их предполагаемым получателям", - отмечается в документе.

    Ходатайство было подано представителями администрации Трампа после того, как 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции, администрация Трампа должна была до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.

    администрация президента США суд

    Последние новости

    05:45

    Администрация Трампа заморозит выделенные на иностранную помощь $4 млрд

    Другие страны
    05:18

    Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

    Другие страны
    04:49
    Фото

    На заседании в ООН было зачитано национальное заявление Азербайджана

    Внешняя политика
    04:21

    CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению

    Другие страны
    03:57

    NBC: США в ближайшие недели начнут наносить удары по наркокартелям в Венесуэле

    Другие страны
    03:29

    Пентагон заключил контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

    Другие страны
    03:05
    Фото

    Глава МИД: Азербайджан и впредь будет уверенно продолжать усилия по продвижению мирной повестки

    Внутренняя политика
    02:54

    В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    02:24
    Видео

    Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей