Администрация Трампа выдвинула новое требование по отношению к беженцам, прибывающим в США - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении приема беженцев в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее представитель администрации заявил журналистам, что ограничения коснутся граждан 11 стран, но не сообщил, каких именно.

Граждан этих стран будут впускать в страну лишь в отдельных случаях на протяжении последующих трех месяцев.

***22:02

Белый Дом впредь будет требовать у беженцев информацию об их местонахождении за последние 10 лет, а не 5 как раньше.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, новшество в миграционной политике США вступит в силу завтра.

Новое миграционное решение Белого Дома было принято за день до истечения временного запрета на въезд в США (120 дней) для беженцев и мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, инициированное президентом Дональдом Трампом.

В соответствие с нововведением, беженцы, прибывающие в США, обязаны будут предоставлять информацию о своих телефонных номерах, электронных адресах и адресах местожительства, где они оставались более чем 30 дней, за последние 10 лет, а не 5 как раньше. Также будут требоваться телефонные номера и электронные адреса родственников беженцев. До сих пор подобная информация собиралась у людей, чьи родственники жили в США.

Противники нововведений уверены, что данное решение направлено против граждан, в большинстве своем мужчин из 11 стран и ряда палестинцев, приезжающих в США.