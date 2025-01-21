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Администрация Трампа продаст две трети офисных площадей правительства

Администрация Трампа продаст две трети офисных площадей правительства Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продажи двух третей офисных площадей, принадлежащих федеральному правительству.
Другие страны
21 января 2025 г. 15:53
Администрация Трампа продаст две трети офисных площадей правительства

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность продажи двух третей офисных площадей, принадлежащих федеральному правительству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Управление общих служб США (General Services Administration, GSA) заведует портфелем федеральной недвижимости общей площадью 34,4 млн квадратных метров по всей стране. Однако, как заявил представитель ведомства в Конгрессе в 2023 году, многие здания плохо обслуживались из-за недостатка финансирования, пустовали или использовались не полностью, отмечает газета. Указывается, что около трех четвертей офисных помещений, которые GSA арендует у частных владельцев в Вашингтоне, также, вероятно, будут освобождены.

Как отмечает издание со ссылкой на недавно представленный в Сенате Конгресса США доклад, ни одна из штаб-квартир крупных агентств или ведомств в Вашингтоне не заполнена более чем наполовину. Согласно подсчетам, здания, которыми владеет GSA в Вашингтоне, в среднем заполнены лишь на 12%. Правительству принадлежит более 7,5 тыс. пустующих зданий по всей стране, резюмирует издание.

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