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Администрация Трампа приостановила работу Бюро по финансовой защите потребителей

Администрация Трампа приостановила работу Бюро по финансовой защите потребителей Администрация Дональда Трампа распорядилась о прекращении деятельности Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB), созданного после кризиса 2008 года для защиты прав граждан.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 13:55
Администрация Трампа приостановила работу Бюро по финансовой защите потребителей

Администрация Дональда Трампа распорядилась о прекращении деятельности Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB), созданного после кризиса 2008 года для защиты прав граждан.

Об этом передает Report со ссылкой на Associated Press.

Глава Административно-бюджетного управления Рассел Воут приказал агентству приостановить принятие новых правил, заморозить вступление в силу уже утвержденных норм и прекратить расследования. CFPB также должно остановить всю надзорную деятельность.

Для официального закрытия CFPB требуется решение Конгресса.

Решение Трампа вызвало критику демократов. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что администрация дает “зеленый свет банкам и корпорациям на обман американцев”.

Штаб-квартира бюро в Вашингтоне будет закрыта с 10 по 14 февраля, а его сайт временно недоступен. Кроме того, CFPB не получит новое финансирование от Федеральной резервной системы — Воут назвал его текущие резервы в $711,6 млн “чрезмерными”.

CFPB с момента создания добилось выплаты $20 млрд компенсаций американским потребителям. В январе бюро подало в суд на Capital One, обвинив банк в обмане клиентов на $2 млрд.

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