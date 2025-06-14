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Администрация Трампа приостанавливает миграционные рейды на фермах и в отелях

Администрация Трампа приостанавливает миграционные рейды на фермах и в отелях Администрация Трампа приостанавливает миграционные рейды на фермах и в отелях
Другие страны
14 июня 2025 г. 10:40
Администрация Трампа приостанавливает миграционные рейды на фермах и в отелях

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась, чтобы иммиграционные службы в значительной степени приостановили рейды и аресты в сельскохозяйственной отрасли, гостиницах и ресторанах.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, высокопоставленный представитель Иммиграционной и таможенной службы (ICE) Татум Кинг направил региональным руководителям ведомства следующие инструкции: "Начиная с сегодняшнего дня, пожалуйста, приостановите все расследования и операции на рабочих местах в сфере сельского хозяйства (включая аквакультуру и мясоперерабатывающие предприятия), ресторанах и действующих отелях".

Ранее в четверг Трамп заявил, что вскоре издаст указ для смягчения последствий своей иммиграционной политики для сельскохозяйственной и гостиничной отраслей страны, которые в значительной степени зависят от труда мигрантов.

Сельскохозяйственные отраслевые группы США давно добивались от Трампа защиты их сектора от массовых депортаций, которые могли бы нарушить цепочку поставок продовольствия, критически зависящую от иммигрантов. По данным Министерства сельского хозяйства США, около 50% сельскохозяйственных рабочих в стране — это иностранцы, многие из которых не имеют документов.

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