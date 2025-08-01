Администрация Трампа планирует пилотный проект по страхованию препаратов для снижения веса

Администрация Дональда Трампа намерена запустить пилотный проект по покрытию расходов на препараты для снижения веса в рамках государственных программ Medicare и Medicaid.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно предложенному плану, программы Medicaid и Medicare Part D смогут на добровольной основе начать покрывать стоимость препаратов на основе агониста рецепторов GLP-1, таких как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound, применяемых для контроля веса.
Инициатива может стартовать в апреле 2026 года для Medicaid и в январе 2027 года для Medicare.
Центры Medicare и Medicaid пока не прокомментировали данную информацию.