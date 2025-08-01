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Администрация Трампа планирует пилотный проект по страхованию препаратов для снижения веса

Администрация Трампа планирует пилотный проект по страхованию препаратов для снижения веса Администрация Трампа планирует пилотный проект по страхованию препаратов для снижения веса
Другие страны
1 августа 2025 г. 14:47
Администрация Трампа планирует пилотный проект по страхованию препаратов для снижения веса

Администрация Дональда Трампа намерена запустить пилотный проект по покрытию расходов на препараты для снижения веса в рамках государственных программ Medicare и Medicaid.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно предложенному плану, программы Medicaid и Medicare Part D смогут на добровольной основе начать покрывать стоимость препаратов на основе агониста рецепторов GLP-1, таких как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound, применяемых для контроля веса.

Инициатива может стартовать в апреле 2026 года для Medicaid и в январе 2027 года для Medicare.

Центры Medicare и Medicaid пока не прокомментировали данную информацию.

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