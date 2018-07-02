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    Администрация Трампа планирует игнорировать нормы ВТО

    Принятие такого документа равносильно выходу США из организации
    © Report

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Как передает Report, об этом  сообщает американский  портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта.

    В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения Конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы ВТО.

    Источник в Конгрессе отметил, что принятие такого документа равносильно выходу США из организации.

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