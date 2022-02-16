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Администрация США запросит у Конгресса еще 30 млрд долларов на борьбу с пандемией

Администрация США запросит у Конгресса еще 30 млрд долларов на борьбу с пандемией Администрация президента США Джо Байдена намерена выйти в Конгресс с просьбой санкционировать выделение дополнительно 30 млрд долларов для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в стране.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 10:13
Администрация США запросит у Конгресса еще 30 млрд долларов на борьбу с пандемией

Администрация президента США Джо Байдена намерена выйти в Конгресс с просьбой санкционировать выделение дополнительно 30 млрд долларов для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в стране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Примерно 17,9 млрд долларов планируется израсходовать на вакцины и лечение, 4,9 млрд - на тестирование, 3 млрд - на лечение от коронавируса незастрахованных людей и 3,7 млрд - на подготовку к возможному появлению новых вариантов вируса в перспективе.

По данным агентства, пока неясно, как запрос на дополнительное финансирование будет воспринят в Конгрессе. Республиканцы хотели бы направить основные средства на борьбу с распространяем вируса внутри страны, в частности, на помощь предприятиям. Прогрессисты-демократы выступают за дополнительные усилия для оказания помощи в вакцинации бедным странам.

США продолжают лидировать в мире по числу инфицированных и скончавшихся от вируса. По данным американского университета Джонса Хопкинса, на данный момент в стране выявлено более 78 млн случаев заражения и 925,4 тыс. скончавшихся.

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Версия на английском языке US administration to ask Congress for another $30B to fight pandemic

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