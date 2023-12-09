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Администрация США попросила Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов

Администрация США попросила Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для его основных боевых танков Merkava.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 00:36
Администрация США попросила Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов

Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для его основных боевых танков Merkava.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом считает, что сейчас дополнительные боеприпасы необходимы Израилю для успешного ведения его наземной операции в секторе Газа.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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