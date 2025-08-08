Администрация США отменила программу Байдена на $7 млрд по солнечной энергии

Администрация США отменила программу экс-президента страны Джо Байдена на $7 млрд по солнечной энергии для малоимущих граждан.

Как передает Report, об этом глава агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин написал в соцсети Х.

"Сегодня агентство по охране окружающей среды при президенте США Дональде Трампе объявляет, что мы окончательно закрываем программу "Солнечная энергия для всех", — говорится в публикации.

Зелдин отметил, что агентство по охране окружающей среды лишилось законных полномочий администрировать проект, направленный на сокращение выбросов парниковых газов.