Администрация США отменила программу Байдена на $7 млрд по солнечной энергии

8 августа 2025 г. 08:48
Администрация США отменила программу экс-президента страны Джо Байдена на $7 млрд по солнечной энергии для малоимущих граждан.

Как передает Report, об этом глава агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин написал в соцсети Х.

"Сегодня агентство по охране окружающей среды при президенте США Дональде Трампе объявляет, что мы окончательно закрываем программу "Солнечная энергия для всех", — говорится в публикации.

Зелдин отметил, что агентство по охране окружающей среды лишилось законных полномочий администрировать проект, направленный на сокращение выбросов парниковых газов.

Версия на английском языке Trump administration to end $7B solar energy grant program
Версия на азербайджанском языке ABŞ administrasiyası Baydenin 7 milyard dollarlıq günəş enerjisi proqramını ləğv edib

7 августа 2025 г. 23:53

