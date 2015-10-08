Администрация США: ИГ представляет большую угрозу, чем "Аль-Каида"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Террористическая группировка "Исламское государство" стала для США большей угрозой, чем "Аль-Каида"".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг в конгрессе США глава Национального антитеррористического центра Николас Расмуссен.

"ИГ превзошло "Аль-Каиду" в качестве лидера глобального экстремистского движения, проповедующего насилие", - сказал Расмуссен, выступая в комитете сената по внутренней безопасности.

По его словам, эксперты по борьбе с терроризмом по-прежнему считают, что йеменское подразделение "Аль-Каиды" является большой угрозой, потому что оно планирует нападения на США.