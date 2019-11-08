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Администрация США хочет запретить продажу электронных сигарет лицам младше 21 года

Администрация США хочет запретить продажу электронных сигарет лицам мл

Администрация США планирует до 21 года повысить возраст, с которого разрешено покупать электронные сигареты. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия.

"Мы должны позаботиться о наших детях, это особенно важно, у нас будет возрастное ограничение - 21 год или около того, на следующей недели мы объявим о чем-то очень важном для вейпинга", - сказал он.

Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.

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