Администрация США готовит новые санкции против Ирана

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Администрация США планирует ввести новые санкции против Ирана в связи с его «незаконной программой разработки баллистических ракет» и «региональной поддержкой терроризма».
Как передает Report, об этом пишет американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой на американского чиновника.
По его информации, в администрации Дональда Трампа в лице Ирана США видят «наибольшую угрозу своим интересам».
Американский чиновник также отметил, что могут последовать новые меры по борьбе с действиями Ирана, как политической, так и военной направленности.
По данным издания, санкции должны противодействовать наращиванию военной мощи исламской республики и ее операциям на Ближнем Востоке.
News DepartmentАвтор новости
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