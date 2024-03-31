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Администрация США близка к решению о передаче Киеву ракет ATACMS

Администрация США близка к решению о передаче Киеву ракет ATACMS Вашингтонская администрация близка к решению о передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS.
Другие страны
31 марта 2024 г. 22:18
Администрация США близка к решению о передаче Киеву ракет ATACMS

Вашингтонская администрация близка к решению о передаче Украине тактических баллистических ракет ATACMS.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CBS заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо).

Говоря о выделении американской военной помощи Киеву, законодатель отметил: "Но помимо этого запроса на дополнительное финансирование и восполнение запасов вооружений, нам нужно передать им более дальнобойные системы. Белый дом не решался это сделать. Конгресс призывал к этому. Президент Украины Владимир Зеленский призывал к этому".

"Это ATACMS. Думаю, это ATACMS большой дальности", - пояснил Тернер. "Я думаю, что администрация на грани того, чтобы быть готовой передать их", - добавил он.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ administrasiyası ATACMS raketlərini Kiyevə təhvil vermək qərarına yaxındır

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