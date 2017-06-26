Администрация Пак Кын Хе планировала убийство Ким Чен Ына

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Администрация предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе планировала убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как передает Report, об этом пишет японская газета Asahi со ссылкой на источник.

Как отмечается, в конце 2015 года Пак Кын Хе подписала документ, в котором в том числе упоминалась «смена руководства» в КНДР. Работу над принятым планом поручили южнокорейской разведке.

Предполагалось, что смерть Ким Чен Ына должна была выглядеть как несчастный случай. Среди вариантов рассматривалось ДТП, авария на железной дороге или на воде. Тем не менее реализовать план не удалось.

По данным газеты, нынешняя администрация Южной Кореи от намерений ликвидировать северокорейского лидера отказалась.