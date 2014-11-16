Администрация Обамы не контролирует экспорт ядерных технологий

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Администрация Барака Обамы не контролирует ситуацию с экспортом ядерных технологий, американские власти не могут гарантировать, что технологии не окажутся в распоряжении террористов и других организаций, желающих получить доступ к вооружению, пишет газета The Washington Times.

"Министерство энергетики США с 2008 года не обращалось в Минюст по поводу нарушений экспортного регламента и возможного отзыва у компаний лицензий на экспорт ядерных технологий. Возможно, что в министерстве даже не уверены, есть ли у них полномочия начинать судебное преследование в отношении фирм, нарушающих правила экспорта ядерных технологий", — говорится в докладе.

The Washington Times обращает внимание на возможные последствия такой политики.

"Вопреки возрастающей угрозе со стороны агрессивных государств и террористических группировок, способных получить доступ к ядерному оружию, в докладе отмечается атмосфера попустительства со стороны институтов, ответственных за управление ядерной политикой государства", — пишет издание.

Министерство энергетики США, отмечает газета, является одним из важнейших ведомств, составляющих сеть институтов, ответственных за программы нераспространения ядерных технологий. Тем не менее, оно неоднократно подвергалось критике за небрежность. Так, в докладе Счетной палаты США от 1986 года указано, что ведомство "провалило попытки установить объективные стандарты для лицензирования экспортеров" и выдавало авторизацию на экспорт ядерных технологий на основании факторов, не указанных в основных регламентирующих данную сферу документах, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".