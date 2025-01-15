Администрация Гренландии увидела в заявлениях Трампа угрозу для добычи на острове

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости для Гренландии - самоуправляемой территории Дании - войти в состав США могут нанести ущерб перспективам освоения минеральных богатств острова.

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о необходимости для Гренландии - самоуправляемой территории Дании - войти в состав США могут нанести ущерб перспективам освоения минеральных богатств острова.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила гренландский министр ресурсов Наая Натаниэльсен.

"Когда он сказал, что не исключает вариант с силовым захватом острова, я очень обеспокоилась по поводу того, как инвесторы будут воспринимать Гренландию. Может быть, как демократию, где будет нестабильно или слишком рискованно работать. Это было бы разрушительно для нашей горнодобывающей отрасли, потому что инвесторы не любят нестабильность", - сказала она.

Натаниэльсен выразила мнение, что заявления Трампа не стоит воспринимать прямолинейно. Она добавила, что работающие в Гренландии компании разделяют ее точку зрения, а их руководство скорее сбито с толку, чем по-настоящему встревожено.

Министр напомнила, что высказанный еще в 2019 году в первый президентский срок Трампа его интерес к Гренландии привел к росту сотрудничества между Нууком и Вашингтоном в сфере горнорудной промышленности.