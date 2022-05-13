Администрация Байдена выделила $10 млрд на борьбу с преступностью в США

Администрация Байдена направит 10 млрд долларов на обеспечение общественной безопасности в стране.

Администрация Байдена направит 10 млрд долларов на обеспечение общественной безопасности в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу.

Деньги выделяются в соответствии с одобренной в июне 2021 года стратегией борьбы с преступностью в стране, отмечается в заявлении. Они пойдут на нужды властей штатов и местных органов власти, которые откликнулись на призыв президента страны принять решительные меры.

Одобренные меры предусматривают увеличение расходов на содержание полиции, расширение образовательных и экономических программ, которые позволят создать новые рабочие места и будут содействовать предотвращению преступности.

Как отмечается в публикации Белого дома, проблему борьбы с преступностью президент Байден также обсудит в пятницу, когда встретится с мэрами городов и руководителями правоохранительных органов.