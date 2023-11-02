Администрация Байдена разрабатывает стратегию борьбы с исламофобией

Администрация президента США Джозефа Байдена разработает первую в национальной истории стратегию по борьбе с исламофобией.
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По ее словам, исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран долгое время подвергались дискриминации. Жан-Пьер добавила, что стратегия будет разрабатываться совместно с общинами, заинтересованными в этой работе.
"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с общественными лидерами, адвокатами, членами конгресса и другими людьми для разработки стратегии, которая будет противодействовать исламофобии и ненависти во всех их формах", — отметила пресс-секретарь Белого дома.
Отметим, что правительство США уже запустило общенациональный план борьбы с антисемитизмом.