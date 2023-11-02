Администрация Байдена разрабатывает стратегию борьбы с исламофобией

Администрация президента США Джозефа Байдена разработает первую в национальной истории стратегию по борьбе с исламофобией.

Администрация президента США Джозефа Байдена разработает первую в национальной истории стратегию по борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

По ее словам, исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран долгое время подвергались дискриминации. Жан-Пьер добавила, что стратегия будет разрабатываться совместно с общинами, заинтересованными в этой работе.

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с общественными лидерами, адвокатами, членами конгресса и другими людьми для разработки стратегии, которая будет противодействовать исламофобии и ненависти во всех их формах", — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Отметим, что правительство США уже запустило общенациональный план борьбы с антисемитизмом.