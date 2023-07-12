Администрация Байдена обсуждает возможность поставки Украине ракеты ATACMS

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в США и Европе, в администрации Байдена идут "непубличные дискуссии" относительно поставок Киеву ATACMS. Представители оборонного сектора США сообщили газете, что арсенал ATACMS относительно небольшой, эти ракеты предназначены для других планов Пентагона. Как указала представитель компании - разработчика ракет Lockheed Martin, всего с 1980-х годов было изготовлено около 4 000 ATACMS. "Передача их Украине поставит под угрозу готовность [ВС США] в других горячих точках", - полагает издание.

Газета указывает, что Соединенные Штаты пока не решаются передать Киеву ракеты, хотя и признают, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 190 миль (чуть более 300 км), что на 40 миль (64 км) больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.