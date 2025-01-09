О нас

Администрация Байдена готовит новые ограничения на экспорт чипов для ИИ-разработок

Администрация Байдена готовит новые ограничения на экспорт чипов для ИИ-разработок Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.
Другие страны
9 января 2025 г. 15:36
Администрация Байдена готовит новые ограничения на экспорт чипов для ИИ-разработок

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый пакет мер, как ожидается, будет анонсирован уже в пятницу - за несколько дней до ухода Байдена с поста президента США и возврата Дональда Трампа в Белый дом.

По словам источников, новые экспортные ограничения коснутся как отдельных стран, так и отдельных компаний. Их целью является концентрация ИИ-разработок в дружественных Штатам странах, а также внедрение американских стандартов в деятельность компаний по всему миру.

Как отмечают источники, очередной пакет создаст три уровня ограничений на экспорт чипов. Небольшое число союзников США сохранит практически неограниченный доступ к американским разработкам, а их противники будут отрезаны от них. При этом подавляющее большинство стран мира сохранит ограниченный доступ к американским ИИ-чипам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden çiplərin ixracına məhdudiyyətlərlə bağlı tədbirlər paketini elan edəcək
Версия на английском языке Biden administration preparing new export restrictions on AI chips

Самое важное

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi