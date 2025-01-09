Администрация Байдена готовит новые ограничения на экспорт чипов для ИИ-разработок

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.

Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новый пакет мер, как ожидается, будет анонсирован уже в пятницу - за несколько дней до ухода Байдена с поста президента США и возврата Дональда Трампа в Белый дом.

По словам источников, новые экспортные ограничения коснутся как отдельных стран, так и отдельных компаний. Их целью является концентрация ИИ-разработок в дружественных Штатам странах, а также внедрение американских стандартов в деятельность компаний по всему миру.

Как отмечают источники, очередной пакет создаст три уровня ограничений на экспорт чипов. Небольшое число союзников США сохранит практически неограниченный доступ к американским разработкам, а их противники будут отрезаны от них. При этом подавляющее большинство стран мира сохранит ограниченный доступ к американским ИИ-чипам.