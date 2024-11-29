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АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро

АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе страны из Евросоюза.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 14:21
АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе страны из Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ.

Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе.

"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - говорится в документе.

АдГ хотят заменить ЕС на "объединение по интересам и экономике". Для этого должно быть проведено всенародное голосование для изменения европейских статей в конституции страны.

Кроме того, АдГ выступает за выход Германии из системы евро и введение стабильной национальной валюты, при необходимости с параллельным сохранением евро.

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