АдГ призвал к выходу Германии из ЕС и системы евро

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы настаивает на выходе страны из Евросоюза.
Как передает Report, об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ.
Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе.
"Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества", - говорится в документе.
АдГ хотят заменить ЕС на "объединение по интересам и экономике". Для этого должно быть проведено всенародное голосование для изменения европейских статей в конституции страны.
Кроме того, АдГ выступает за выход Германии из системы евро и введение стабильной национальной валюты, при необходимости с параллельным сохранением евро.